EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



31.07.2026 / 08:00 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026

Ort:

Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-ad-hoc-mitteilungen/finanzberichte/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.11.2026Ort: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-ad-hoc-news/financial-reports/

31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News