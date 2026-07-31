R. Stahl Aktie
WKN DE: A1PHBB / ISIN: DE000A1PHBB5
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31.07.2026 08:00:05
EQS-AFR: R. Stahl AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: R. Stahl AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die R. Stahl AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-ad-hoc-mitteilungen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2026
Ort: https://r-stahl.com/en/global/corporate/investor-relations/ir-news-and-ad-hoc-news/financial-reports/
31.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|R. Stahl AG
|Am Bahnhof 30
|74638 Waldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.r-stahl.com
|LEI Code:
|5299001GNOTPZ0J9QN67
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2372644 31.07.2026 CET/CEST
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