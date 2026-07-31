EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Bank International AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



31.07.2026 / 08:46 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf

31.07.2026 CET/CEST

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