Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
|
31.07.2026 08:46:03
EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Bank International AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Raiffeisen Bank International AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf
31.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Wien
|Österreich
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2375110 31.07.2026 CET/CEST
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