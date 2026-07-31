Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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31.07.2026 08:46:03
EQS-AFR: Raiffeisen Bank International AG: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Raiffeisen Bank International AG
/ Release of Financial Reports
Raiffeisen Bank International AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/de/2026-07-31%20Q2%20Bericht%20RBI.pdf.coredownload.pdf
Language: English
Address: https://www.rbinternational.com/content/dam/rbi/ho/investors/results-reports/semi-annual-report/2026-07-31%20Q2%20Report%20RBI.pdf.coredownload.pdf
31.07.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Raiffeisen Bank International AG
|Am Stadtpark 9
|A-1030 Vienna
|Austria
|Internet:
|https://www.rbinternational.com/en/raiffeisen.html
|LEI Code:
|9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
|End of News
|EQS News Service
|
2375110 31.07.2026 CET/CEST
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