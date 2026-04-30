Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
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30.04.2026 16:00:04
EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Rath AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen
Bemerkungen:
Rath AG Finanzberichterstattung 2025
30.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.rath-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319262 30.04.2026 CET/CEST
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30.04.26
|EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
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