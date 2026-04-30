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WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306

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30.04.2026 16:00:04

EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Rath AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

30.04.2026 / 16:00 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Jahresfinanzberichtes gem. § 124 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen


Bemerkungen:
Rath AG Finanzberichterstattung 2025

30.04.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Österreich
Internet: www.rath-group.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2319262  30.04.2026 CET/CEST

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