Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
04.05.2026 16:35:53
EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Rath AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen
Bemerkungen:
Rath AG Finanzberichterstattung 2025
HINWEIS: „Korrektur aufgrund eines formalen Fehlers in der Gestaltung des ESEF-Packages. Die korrigierte Version ersetzt die zuletzt veröffentlichte Version vom 30.04.2026. Inhaltliche Anpassung: Bestätigungsvermerk, Erklärung der gesetzlichen Vertreter“.
04.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.rath-group.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2320880 04.05.2026 CET/CEST
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