EQS-AFR: Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



30.09.2026 / 16:00 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die Rath AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen Sprache: EnglischOrt: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen



Bemerkungen:

Rath AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichts

30.09.2026 CET/CEST

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