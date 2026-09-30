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WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306

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30.09.2026 16:00:01

EQS-AFR: Rath AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Rath AG / Release of Financial Reports
Rath AG: Release of a Financial report

30.09.2026 / 16:00 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Rath AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen

Language: English
Address: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen


Remarks:
Rath AG: Announcement on the Publication of a Financial Report (only available in German)

30.09.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Rath AG
Walfischgasse 14
1010 Wien
Austria
Internet: www.rath-group.com
LEI Code: 5299009A2CSKJBWWKY81

 
End of News EQS News Service

2408058  30.09.2026 CET/CEST

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