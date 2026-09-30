EQS-AFR: Rath AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Rath AG / Release of Financial Reports

Rath AG: Release of a Financial report



30.09.2026 / 16:00 CET/CEST

Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Rath AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen Language: EnglishAddress: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen



Remarks:

Rath AG: Announcement on the Publication of a Financial Report (only available in German)

30.09.2026 CET/CEST

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