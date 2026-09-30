Rath Aktie
WKN: 76730 / ISIN: AT0000767306
|
30.09.2026 16:00:01
EQS-AFR: Rath AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Rath AG
/ Release of Financial Reports
Rath AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen
Language: English
Address: https://www.rath-group.com/investor-relations/finanzinformationen
Remarks:
Rath AG: Announcement on the Publication of a Financial Report (only available in German)
30.09.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Rath AG
|Walfischgasse 14
|1010 Wien
|Austria
|Internet:
|www.rath-group.com
|LEI Code:
|5299009A2CSKJBWWKY81
|End of News
|EQS News Service
|
2408058 30.09.2026 CET/CEST
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