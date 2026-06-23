Readcrest Capital Aktie

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WKN DE: A0LE3J / ISIN: DE000A0LE3J1

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23.06.2026 19:33:33

EQS-AFR: Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Readcrest Capital AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.06.2026 / 19:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Readcrest Capital AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026
Ort: https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte

23.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Readcrest Capital AG
Hermannstraße 40
20095 Hamburg
Deutschland
Internet: www.readcrest.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2352382  23.06.2026 CET/CEST

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