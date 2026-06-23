EQS-AFR: Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Readcrest Capital AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Readcrest Capital AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.06.2026 / 19:33 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 01.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die Readcrest Capital AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 01.07.2026Ort: https://www.readcrest.com/de/investor-relations?nachrichten_art=finanzberichte

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