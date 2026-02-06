Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
06.02.2026 12:31:43
EQS-AFR: Redcare Pharmacy N.V.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Redcare Pharmacy N.V.
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Redcare Pharmacy N.V. hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: English
Date of disclosure: March 04, 2026
Address: https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication
06.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Netherlands
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|End of News
|EQS News Service
|
2272752 06.02.2026 CET/CEST
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|04.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|64,10
|-5,67%
