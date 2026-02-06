Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|
06.02.2026 12:31:43
EQS-AFR: Redcare Pharmacy N.V.: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Redcare Pharmacy N.V.
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Redcare Pharmacy N.V. bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.03.2026
Ort: https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://ir.redcare-pharmacy.com/en/event-and-publication
06.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Redcare Pharmacy N.V.
|Erik de Rodeweg 11-13
|5975 WD Sevenum
|Niederlande
|Internet:
|www.redcare-pharmacy.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2272752 06.02.2026 CET/CEST
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|04.02.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Redcare Pharmacy Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
