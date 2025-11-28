EQS-AFR: RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RENK Group AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.11.2025 / 14:10 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die RENK Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.08.2026Ort: https://ir.renk.com/de/publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.08.2026Ort: https://ir.renk.com/publications

28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News