EQS-AFR: RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

28.11.2025 / 14:07 CET/CEST

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die RENK Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.05.2026Ort: https://ir.renk.com/de/publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.05.2026Ort: https://ir.renk.com/publications

