RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
28.11.2025 14:13:23
EQS-AFR: RENK Group AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RENK Group AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die RENK Group AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.renk.com/de/publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.renk.com/publications
28.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RENK Group AG
|Gögginger Straße 73
|86159 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|https://www.renk.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2237548 28.11.2025 CET/CEST
