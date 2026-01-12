EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Rheinmetall AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)



Language: German

Date of disclosure: May 07, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 07, 2026

Address:



Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)



Language: German

Date of disclosure: November 05, 2026

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 05, 2026

Address:

