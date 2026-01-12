Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

12.01.2026 16:34:33

EQS-AFR: Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Rheinmetall AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Rheinmetall AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

12.01.2026 / 16:34 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Rheinmetall AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: May 07, 2026
Address: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Language: English
Date of disclosure: November 05, 2026
Address: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

12.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Germany
Internet: www.rheinmetall.com

 
End of News EQS News Service

2258744  12.01.2026 CET/CEST

