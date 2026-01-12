EQS-AFR: Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Rheinmetall AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.01.2026 / 16:27 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.03.2026Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 06.08.2026Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 06.08.2026Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News