12.01.2026 16:27:34

EQS-AFR: Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Rheinmetall AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.01.2026 / 16:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports

12.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rheinmetall AG
Rheinmetall Platz 1
40476 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.rheinmetall.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2258732  12.01.2026 CET/CEST

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Wall Street etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag zu. Die Wall Street steckt leichte Verluste ein. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

