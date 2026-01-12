Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
12.01.2026 16:34:33
EQS-AFR: Rheinmetall AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Rheinmetall AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Rheinmetall AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen/finanzberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://ir.rheinmetall.com/investor-relations/news/financial-reports
12.01.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Rheinmetall AG
|Rheinmetall Platz 1
|40476 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.rheinmetall.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2258744 12.01.2026 CET/CEST
