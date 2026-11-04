RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
04.11.2026 08:58:51
EQS-AFR: RWE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: RWE Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
RWE Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 11, 2026
Address: https://www.rwe.com/rwe-zwischenmitteilung-Q1-Q3-2026
Language: English
Date of disclosure: November 11, 2026
Address: https://www.rwe.com/en/rwe-interim-statement-Q1-Q3-2026
04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Germany
|Internet:
|www.rwe.com
|LEI Code:
|529900GB7KCA94ACC940
|End of News
|EQS News Service
|
2427970 04.11.2026 CET/CEST
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