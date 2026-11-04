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04.11.2026 08:58:51

EQS-AFR: RWE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: RWE Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
RWE AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

04.11.2026 / 08:58 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

RWE Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year

Language: German
Date of disclosure: November 11, 2026
Address: https://www.rwe.com/rwe-zwischenmitteilung-Q1-Q3-2026

Language: English
Date of disclosure: November 11, 2026
Address: https://www.rwe.com/en/rwe-interim-statement-Q1-Q3-2026

04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Germany
Internet: www.rwe.com
LEI Code: 529900GB7KCA94ACC940

 
End of News EQS News Service

2427970  04.11.2026 CET/CEST

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