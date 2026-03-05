EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



05.03.2026 / 08:32 CET/CEST

Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/rwe-jahresabschluss-2025

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/en/rwe-financial-statements-2025

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/rwe-geschaeftsbericht-2025

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/en/rwe-annual-report-2025

