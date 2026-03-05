RWE Aktie
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
|
05.03.2026 08:32:45
EQS-AFR: RWE Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: RWE Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die RWE Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/rwe-jahresabschluss-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/en/rwe-financial-statements-2025
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/rwe-geschaeftsbericht-2025
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026
Ort: https://www.rwe.com/en/rwe-annual-report-2025
05.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|RWE Aktiengesellschaft
|RWE Platz 1
|45141 Essen
|Deutschland
|Internet:
|www.rwe.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286078 05.03.2026 CET/CEST
