SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
10.02.2026 13:24:53
EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAF-HOLLAND SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications
