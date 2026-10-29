SAF-HOLLAND Aktie
WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001
|
29.10.2026 13:29:11
EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAF-HOLLAND SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications
29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstraße 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424676 29.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
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13:29
|EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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13:29
|EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
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27.10.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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27.10.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|10.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
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|SAF-HOLLAND Hold
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|SAF-HOLLAND Hold
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|SAF-HOLLAND Hold
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|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
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