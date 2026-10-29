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WKN DE: SAFH00 / ISIN: DE000SAFH001

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29.10.2026 13:29:11

EQS-AFR: SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAF-HOLLAND SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SAF-HOLLAND SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

29.10.2026 / 13:29 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SAF-HOLLAND SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://corporate.safholland.com/en/investor-relations/publications

29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstraße 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com
LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2424676  29.10.2026 CET/CEST

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