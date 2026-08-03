Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
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03.08.2026 15:15:24
EQS-AFR: Salzgitter Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Salzgitter Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Salzgitter Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.salzgitter-ag.com/de/investor-relations/news-publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.08.2026
Ort: https://www.salzgitter-ag.com/en/investor-relations/news-and-publications/reports.html
03.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Salzgitter Aktiengesellschaft
|Eisenhüttenstraße 99
|38239 Salzgitter
|Deutschland
|Internet:
|www.salzgitter-ag.de
|LEI Code:
|529900E12Z6HXIMHFA15
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2376396 03.08.2026 CET/CEST
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