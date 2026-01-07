SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
07.01.2026 13:44:03
EQS-AFR: SAP SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: SAP SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SAP SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: February 26, 2026
Address: https://www.sap.com/docs/download/investors/2025/sap-2025-integrierter-bericht.pdf
Language: English
Date of disclosure: February 26, 2026
Address: https://www.sap.com/docs/download/investors/2025/sap-2025-integrated-report.pdf
|Language:
|English
|Company:
|SAP SE
|Dietmar-Hopp-Allee 16
|69190 Walldorf
|Germany
|Internet:
|www.sap.com
