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WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600

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08.06.2026 10:11:03

EQS-AFR: SAP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SAP SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
SAP SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

08.06.2026 / 10:11 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die SAP SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://www.sap.com/docs/download/investors/2026/sap-2026-halbjahresbericht.pdf

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026
Ort: https://www.sap.com/docs/download/investors/2026/sap-2026-half-year-report.pdf

08.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf
Deutschland
Internet: www.sap.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2341428  08.06.2026 CET/CEST

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