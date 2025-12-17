Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
|
17.12.2025 13:30:23
EQS-AFR: Sartorius AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SARTORIUS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SARTORIUS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2026
Ort: https://www.sartorius.com/en/company-de/sartorius-ag-investor-relations-de/news-financial-publications-de
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 16.02.2026
Ort: https://www.sartorius.com/en/company/sartorius-ag-investor-relations/news-financial-publications
Sprache:
Deutsch
Unternehmen:
SARTORIUS AG
Otto-Brenner-Straße 20
37079 Göttingen
Deutschland
Internet:
www.sartorius.com
