Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
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19.03.2026 07:00:14
EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications#annual-publications
Sprache: Englisch
Ort: https://www.sbo.at/de/investor-relations/reports-publications#annual-publications
19.03.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2293916 19.03.2026 CET/CEST
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