Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
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21.05.2026 07:00:13
EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications
Sprache: Englisch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications
21.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2330534 21.05.2026 CET/CEST
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