Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
20.08.2026 07:00:04
EQS-AFR: SBO AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: SBO AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die SBO AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications
Sprache: Englisch
Ort: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications#quarterly-publications
20.08.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Österreich
|Internet:
|http://www.sbo.at
|LEI Code:
|549300ZD9ED8GSG3JW36
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2385316 20.08.2026 CET/CEST
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|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|04.06.26
|Schoeller-Bleckmann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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