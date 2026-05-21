EQS-AFR: SBO AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: SBO AG / Release of Financial Reports

SBO AG: Release of a Financial report



21.05.2026 / 07:00 CET/CEST

Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Interim report Q1



Language: German

Address:



Language: English

Address:

SBO AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications Language: EnglishAddress: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications

21.05.2026 CET/CEST

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