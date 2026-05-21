Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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21.05.2026 07:00:13

EQS-AFR: SBO AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: SBO AG / Release of Financial Reports
SBO AG: Release of a Financial report

21.05.2026 / 07:00 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SBO AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q1

Language: German
Address: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications

Language: English
Address: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications

21.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: SBO AG
Hauptstrasse 2
2630 Ternitz
Austria
Internet: http://www.sbo.at

 
End of News EQS News Service

2330534  21.05.2026 CET/CEST

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