Schoeller-Bleckmann Aktie
WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652
|
21.05.2026 07:00:13
EQS-AFR: SBO AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: SBO AG
/ Release of Financial Reports
SBO AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications
Language: English
Address: https://www.sbo.at/en/investor-relations/reports-publications
21.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|SBO AG
|Hauptstrasse 2
|2630 Ternitz
|Austria
|Internet:
|http://www.sbo.at
|End of News
|EQS News Service
|
2330534 21.05.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Schoeller-Bleckmann
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09:32
|SBO-Chef Mader sieht Trendwende bei Aufträgen - Iran-Krieg bremst (APA)
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09:29
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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07:00
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07:00
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07:00
|EQS-AFR: SBO AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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20.05.26
|Aufschläge in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
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20.05.26
|ATX-Handel aktuell: ATX zeigt sich zum Start des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Schoeller-Bleckmann
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.01.26
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|16.09.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|26.08.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.03.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.01.25
|Schoeller-Bleckmann kaufen
|Erste Group Bank
|15.01.25
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.21
|Schoeller-Bleckmann Sell
|Baader Bank
|13.01.21
|Schoeller-Bleckmann Reduce
|Baader Bank
|21.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Credit Suisse Group
|20.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|12.05.20
|Schoeller-Bleckmann verkaufen
|Baader Bank
|24.03.26
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Schoeller-Bleckmann buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.03.23
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.06.22
|Schoeller-Bleckmann neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.20
|Schoeller-Bleckmann accumulate
|Erste Group Bank
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