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09.04.2026 10:57:33

EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Schweizer Electronic AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Schweizer Electronic AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

09.04.2026 / 10:57 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Schweizer Electronic AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: April 27, 2026
Address: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

09.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Germany
Internet: www.schweizer.ag

 
End of News EQS News Service

2305798  09.04.2026 CET/CEST

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