EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schweizer Electronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



09.04.2026 / 10:57 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die Schweizer Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.04.2026Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.04.2026Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

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