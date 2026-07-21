Schweizer Electronic Aktie

Schweizer Electronic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236

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21.07.2026 09:53:23

EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schweizer Electronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

21.07.2026 / 09:53 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Schweizer Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Schweizer Electronic AG
Einsteinstraße 10
78713 Schramberg
Deutschland
Internet: www.schweizer.ag
LEI Code: 529900X0OMB39EW0OC11

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2369224  21.07.2026 CET/CEST

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