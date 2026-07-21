Schweizer Electronic Aktie
WKN: 515623 / ISIN: DE0005156236
|
21.07.2026 09:53:23
EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schweizer Electronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Schweizer Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026
Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte
21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Schweizer Electronic AG
|Einsteinstraße 10
|78713 Schramberg
|Deutschland
|Internet:
|www.schweizer.ag
|LEI Code:
|529900X0OMB39EW0OC11
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2369224 21.07.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!