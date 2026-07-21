EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schweizer Electronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.07.2026 / 09:53 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Schweizer Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.08.2026Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.08.2026Ort: https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

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