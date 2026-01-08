Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|
08.01.2026 09:55:14
EQS-AFR: Scout24 SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Scout24 SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Scout24 SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.scout24.com/investor-relations/finanzberichte-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.scout24.com/en/investor-relations/financial-reports-presentations
08.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Scout24 SE
|Invalidenstraße 65
|10557 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.scout24.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257084 08.01.2026 CET/CEST
