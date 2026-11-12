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12.11.2026 07:41:21

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding / Veröffentlichung von Finanzberichten
Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

12.11.2026 / 07:41 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Sprache: Englisch
Ort: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

12.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2433392  12.11.2026 CET/CEST

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