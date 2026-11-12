Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|
12.11.2026 07:41:21
EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Semperit AG Holding
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die Semperit AG Holding bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q3
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Sprache: Englisch
Ort: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/
12.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|LEI Code:
|529900PG9O7YFYX5UM88
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433392 12.11.2026 CET/CEST
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