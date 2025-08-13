Semperit Aktie

Semperit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.08.2025 07:31:04

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding / Release of Financial Reports
Semperit AG Holding: Release of a Financial report

13.08.2025 / 07:31 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Semperit AG Holding hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/

Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/

13.08.2025 CET/CEST

Language: English
Company: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Austria
Internet: www.semperitgroup.com

 
End of News EQS News Service

2182994  13.08.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Semperit AG Holdingmehr Nachrichten