Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|
13.08.2025 07:31:04
EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding
/ Release of Financial Reports
Semperit AG Holding hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/
Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/
13.08.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2182994 13.08.2025 CET/CEST
