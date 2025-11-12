Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|
12.11.2025 07:30:04
EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding
/ Release of Financial Reports
Semperit AG Holding hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/
Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/
12.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|End of News
|EQS News Service
|
2227946 12.11.2025 CET/CEST
