EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding / Release of Financial Reports

Semperit AG Holding: Release of a Financial report



13.05.2026 / 07:41 CET/CEST

Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Interim report Q1



Language: German

Address:



Language: English

Address:

Semperit AG Holding hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/ Language: EnglishAddress: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

13.05.2026 CET/CEST

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