Semperit Aktie

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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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13.08.2026 13:58:53

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding / Release of Financial Reports
Semperit AG Holding: Release of a Financial report

13.08.2026 / 13:58 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Semperit AG Holding hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

13.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Austria
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88

 
End of News EQS News Service

2382610  13.08.2026 CET/CEST

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Semperit AG Holding 15,75 1,61% Semperit AG Holding

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