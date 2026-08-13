Semperit Aktie
WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555
|
13.08.2026 13:58:53
EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding
/ Release of Financial Reports
Semperit AG Holding hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/
Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/
13.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|Semperit AG Holding
|Am Belvedere 10
|1100 Wien
|Austria
|Internet:
|www.semperitgroup.com
|LEI Code:
|529900PG9O7YFYX5UM88
|End of News
|EQS News Service
|
2382610 13.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Semperit AG Holding
|
12:26
|Wiener Börse-Handel ATX Prime verliert mittags (finanzen.at)
|
13.08.26
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.08.26
|Kaum Veränderungen: ATX Prime bewegt sich am Donnerstagnachmittag seitwärts (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, buy (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-DD: Semperit AG Holding: Manfred Stanek, Kauf (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-AFR: Semperit AG Holding: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report (EQS Group)
|
13.08.26
|Handel in Wien: So bewegt sich der ATX Prime aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Semperit AG Holding
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|18.05.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|20.04.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|19.03.26
|Semperit kaufen
|Warburg Research
|13.02.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.11.25
|Semperit Kauf
|Warburg Research
|08.10.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.02.18
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|14.09.17
|Semperit verkaufen
|Erste Group Bank
|18.05.17
|Semperit Kauf
|Raiffeisen Centrobank AG
|24.04.17
|Semperit Halten
|Raiffeisen Centrobank AG
|19.02.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|08.04.25
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|10.09.24
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|06.03.24
|Semperit Hold
|Erste Group Bank
|06.09.23
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
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Aktien in diesem Artikel
|Semperit AG Holding
|15,75
|1,61%