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WKN: 78555 / ISIN: AT0000785555

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12.11.2026 07:41:21

EQS-AFR: Semperit AG Holding: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Semperit AG Holding / Release of Financial Reports
Semperit AG Holding: Release of a Financial report

12.11.2026 / 07:41 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Semperit AG Holding hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q3

Language: German
Address: https://www.semperitgroup.com/de/investor-relations/berichte-praesentationen/

Language: English
Address: https://www.semperitgroup.com/investor-relations/reports-presentations/

12.11.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Austria
Internet: www.semperitgroup.com
LEI Code: 529900PG9O7YFYX5UM88

 
End of News EQS News Service

2433392  12.11.2026 CET/CEST

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