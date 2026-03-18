SFC Energy Aktie
WKN DE: 756857 / ISIN: DE0007568578
|
18.03.2026 09:00:03
EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SFC Energy AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SFC Energy AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sfc.com/de/investoren/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://www.sfc.com/investors/financial-reports/
18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SFC Energy AG
|Eugen-Sänger-Ring 7
|85649 Brunnthal-Nord
|Deutschland
|Internet:
|www.sfc.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2290348 18.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SFC Energy AG
|
18.03.26
|EQS-AFR: SFC Energy AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
|
18.03.26
|EQS-AFR: SFC Energy AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
|
18.03.26
|EQS-News: SFC Energy hat den Erwerb der Beteiligung an Oneberry Technologies abgeschlossen (EQS Group)
|
18.03.26
|EQS-News: SFC Energy completes acquisition of stake in Oneberry Technologies (EQS Group)
|
17.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
16.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Montagshandels zu (finanzen.at)
|
13.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX gibt nach (finanzen.at)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: SFC Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)