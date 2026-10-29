SGL Carbon Aktie
WKN: 723530 / ISIN: DE0007235301
|
29.10.2026 10:52:31
EQS-AFR: SGL Carbon SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: SGL Carbon SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SGL Carbon SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.sglcarbon.com/investor-relations/publikationen-news-kennzahlen/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.11.2026
Ort: https://www.sglcarbon.com/en/investor-relations/publications-news-key-figures/
29.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SGL Carbon SE
|Söhnleinstraße 8
|65201 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|www.sglcarbon.com
|LEI Code:
|52990038IB31TYK07X63
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2424574 29.10.2026 CET/CEST
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|23.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
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|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
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