EQS-AFR: Siemens AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Siemens Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Siemens Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: December 03, 2025
Address: https://www.siemens.com/jahresberichte
Language: English
Date of disclosure: December 03, 2025
Address: https://www.siemens.com/annualreports
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: December 03, 2025
Address: https://www.siemens.com/jahresberichte
Language: English
Date of disclosure: December 03, 2025
Address: https://www.siemens.com/annualreports
