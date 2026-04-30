Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
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30.04.2026 10:20:03
EQS-AFR: Siemens AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: Siemens Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Siemens Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.siemens.com/finanzberichte
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.siemens.com/financialreports
30.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 Munich
|Germany
|Internet:
|www.siemens.com
|End of News
|EQS News Service
|
2315626 30.04.2026 CET/CEST
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