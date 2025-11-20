Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|
20.11.2025 09:28:13
EQS-AFR: Siemens AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Siemens Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/jahresberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/annualreports
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/jahresberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2025
Ort: https://www.siemens.com/annualreports
20.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Aktiengesellschaft
|Werner-von-Siemens-Str. 1
|80333 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siemens.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2233018 20.11.2025 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
15:59
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Europa: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:59
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX klettert am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:59