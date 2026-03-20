Siemens Healthineers Aktie
WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006
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20.03.2026 16:32:43
EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Healthineers AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026
Ort: https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications
20.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siemens Healthineers AG
|Siemensstr. 3
|91301 Forchheim
|Deutschland
|Internet:
|https://www.siemens-healthineers.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2295412 20.03.2026 CET/CEST
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