EQS-AFR: Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siemens Healthineers AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Siemens Healthineers AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



20.03.2026 / 16:32 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.05.2026

Ort:

Hiermit gibt die Siemens Healthineers AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://www.siemens-healthineers.com/deu/investor-relations/presentations-financial-publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 07.05.2026Ort: https://www.siemens-healthineers.com/investor-relations/presentations-financial-publications

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