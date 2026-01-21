Siltronic Aktie

21.01.2026 15:12:43

EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

21.01.2026 / 15:12 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html

21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Siltronic AG
Einsteinstr. 172
81677 München
Deutschland
Internet: www.siltronic.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2263854  21.01.2026 CET/CEST

