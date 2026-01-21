Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
|
21.01.2026 15:12:43
EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.10.2026
Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html
21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siltronic.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2263854 21.01.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Siltronic AG
|
21.01.26
|TecDAX aktuell: TecDAX steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
21.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
21.01.26