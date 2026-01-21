EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 29.10.2026Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 29.10.2026Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html

