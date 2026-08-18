Siltronic Aktie
WKN DE: WAF300 / ISIN: DE000WAF3001
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18.08.2026 10:11:33
EQS-AFR: Siltronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Siltronic AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Siltronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.siltronic.com/de/investoren/berichte-und-praesentationen.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2026
Ort: https://www.siltronic.com/en/investors/reports-and-presentations.html
18.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Siltronic AG
|Einsteinstr. 172
|81677 München
|Deutschland
|Internet:
|www.siltronic.com
|LEI Code:
|5299003NKV26NNGHHR90
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2384842 18.08.2026 CET/CEST
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|EQS-AFR: Siltronic AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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