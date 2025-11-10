Simona Aktie
WKN DE: A3E5CP / ISIN: DE000A3E5CP0
|
10.11.2025 16:18:13
EQS-AFR: SIMONA Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Simona Aktiengesellschaft
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SIMONA Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
10.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SIMONA Aktiengesellschaft
|Teichweg 16
|55606 Kirn an der Nahe
|Germany
|Internet:
|www.simona.de
|End of News
|EQS News Service
|
2226818 10.11.2025 CET/CEST
