Simona Aktie

WKN DE: A3E5CP / ISIN: DE000A3E5CP0

10.11.2025 16:18:13

EQS-AFR: SIMONA Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: Simona Aktiengesellschaft / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SIMONA Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

10.11.2025 / 16:18 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

SIMONA Aktiengesellschaft hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: April 22, 2026
Address: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/

Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)

Language: German
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/

Language: English
Date of disclosure: July 29, 2026
Address: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/

10.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: SIMONA Aktiengesellschaft
Teichweg 16
55606 Kirn an der Nahe
Germany
Internet: www.simona.de

 
End of News EQS News Service

2226818  10.11.2025 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

Simona AG Inhaber-Akt 51,00 -1,92% Simona AG Inhaber-Akt

