Simona Aktie
WKN DE: A3E5CP / ISIN: DE000A3E5CP0
|
10.11.2025 16:18:13
EQS-AFR: SIMONA Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Simona Aktiengesellschaft
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die SIMONA Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2026
Ort: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.simona.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzkalender-publikationen/finanzberichte/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 29.07.2026
Ort: https://www.simona.de/en/company/investor-relations/financial-calendar-and-reports/financial-reports/
10.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SIMONA Aktiengesellschaft
|Teichweg 16
|55606 Kirn an der Nahe
|Deutschland
|Internet:
|www.simona.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2226818 10.11.2025 CET/CEST
