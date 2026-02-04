EQS-AFR: Sixt SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Sixt SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Sixt SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



04.02.2026 / 10:39 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Sixt SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 27.03.2026Ort: https://about.sixt.com/investor-relations/#publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.03.2026Ort: https://about.sixt.com/en/investor-relations/#publications Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://about.sixt.com/investor-relations/#publications Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.08.2026Ort: https://about.sixt.com/en/investor-relations/#publications

04.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News