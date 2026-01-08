SMA Solar Aktie
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
|
08.01.2026 13:18:14
EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: SMA Solar Technology AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
SMA Solar Technology AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.sma.de/investor-relations/publikationen
Language: English
Date of disclosure: August 13, 2026
Address: https://www.sma.de/en/investor-relations/publications
08.01.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|SMA Solar Technology AG
|Sonnenallee 1
|34266 Niestetal
|Germany
|Internet:
|http://www.sma.de
|End of News
|EQS News Service
|
2257258 08.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX letztendlich mit Kursplus (finanzen.at)
|
17:58
|XETRA-Handel: SDAX zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: So steht der TecDAX mittags (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
08.01.26
|EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
08.01.26
|EQS-AFR: SMA Solar Technology AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)